Knatsch im italienischen Ski-Team

Schieder führt noch immer. Zuletzt gab es Aufregung um einen seiner Teamkollegen. Christof Innerhofer hat diese Woche brilliert. Zweiter und Erster ist der Super-G-Weltmeister von 2011 in den Trainings zur WM-Abfahrt geworden – er mauserte sich damit zu so etwas wie einem Geheimfavoriten für das Rennen vom Sonntag. Wenn er denn starten würde. Doch der Südtiroler darf nicht ran. «Der Wahnsinn ist real geworden», so wird der 38-Jährige im «Blick» zitiert. Trotz seiner Glanzresultate muss Innerhofer abreisen. Der Grund: Die Italiener haben sich schon Anfang Woche festgelegt, dass Dominik Paris, Schieder, Mattia Casse und Matteo Marsaglia für sie an den Start gehen.