Super League: YB – Basel – Holt YB auf oder kann Basel den Rivalen distanzieren?

Guten Abend ...

… und herzlich Willkommen zum Liveticker. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin froh, können wir nun endlich über Flanken, Fouls und – hoffentlich – Tore reden – und nicht über Baustellen rund um den Bahnhof Bern Wankdorf, geschlossene Gästesektoren und Massnahmen der Polizei (Basler Proteste inklusive). Das Topspiel der Super League – und das ist das Duell der zwei grössten Schweizer Clubs immer noch (sorry liebe Zürcher) – verspricht viel: YB darf auf keinen Fall verlieren, derweil sollte der FCB punkten, will er am FCZ dranbleiben und die Berner etwas auf Distanz halten.