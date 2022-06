Fussball-Europameister nimmt Abschied – Holzer mit Herz und Hirn Giorgio Chiellini beendet seine Karriere als Nationalspieler Italiens in der «Finalissima» gegen Argentinien. Der Notverband am Kopf war sein Accessoire – seine eigentliche Trophäe. Oliver Meiler aus Rom

Erzielte acht Treffer für Italien, jubelte aber öfter, wenn er Tore verhinderte: Captain Giorgio Chiellini. Foto: Imago Images

Natürlich hat sich Giorgio Chiellini seinen Abschied vom Fussball, der etwas zählt, anders vorgestellt. Aber der Ort, diese letzte Bühne, ist eben doch ganz passend: «Re Giorgio», König Georg, aus Livorno, 37 Jahre alt, 116 Länderspiele, tritt im Wembley ab – bei der «Finalissima» Italien gegen Argentinien, Europameister gegen den Sieger der Copa América.

Und dieses Wembley Stadium in London ist ja die Stätte seines grössten Triumphs. «Der Kulminationspunkt meiner Karriere», nannte er es neulich. Kein Jahr ist es her, als Chiellini die überraschendste italienische Nationalmannschaft seit Menschengedenken daselbst als Captain zum Titel führte – heroisch ringend, mit dieser inneren Kraft, die alle spielerischen Limiten kompensierte und ihn wie ein grelles Leitmotiv begleitete.

O Gott, wenn er doch nur hinten bliebe

«Chiello», wie ihn die Italiener nennen, ist ein Verteidiger, wie es ihn im modernen Fussball fast gar nicht mehr gibt – ein Manndecker, der neunzig Minuten lang an seinem Gegner klebt, ihm die Zeit zum Denken raubt, auch mal die Zeit zum Atmen, ihn antizipiert, bedrängt, ihm auf die Knöchel tritt. Chiellini hat keine feinen Füsse, und das ist noch freundlich ausgedrückt: Sie sind so kantig geraten, dass gerade mal der kurze, mit dem Innenrist ausgeführte Pass gelingt, aber auch der längst nicht immer. Weite Bälle? Sie fliegen überallhin, vor allem ins Aus. Und wenn Chiellini mit dem Ball am Fuss den Platz durchmisst, mit rudernden Armen, wird es ganz still im Stadion: Oddio! O Gott, wenn er doch nur immer hinten bliebe!

Liess auch Haris Seferovic keine Luft zum Atmen: Giorgio Chiellini klebt gern an seinen Gegnern. Foto: Fabrice Coffrini (AFP via Getty Images)

Und dennoch war Chiellini immer ein wunderbarer Fussballer, auch die Gegner mochten ihn. Er war fähig, sich mit zerknirschtem Blick bei Stürmern zu entschuldigen, die er gerade gefällt hatte. Er herzte sie, erlächelte ihre Vergebung. Nur Show? Nicht nur, aber auch. Die Schiedsrichter straften Chiellini wohl deshalb weit weniger oft, als es angezeigt gewesen wäre, weil er bei aller Holzerei eben doch sympathisch war – ein passioniertes Bündel Mann mit mächtiger Nase und schütterem Haar, der jede vereitelte Chance wie ein Tor feierte.

Wie oft spielte er doch mit verbundenem Kopf, weil er den Ball auf Bodenhöhe zu köpfen versucht hatte und dabei einen Fuss abbekam? Der Notverband war das Accessoire, an dem man ihn erkennen sollte. Eigentlich war es seine liebste Trophäe.

Selbst der Skandal vertrieb ihn nicht

Gross wurde Chiellini im Nachwuchs von Livorno. Juventus holte ihn nach Turin, als er 19 war, schickte ihn für ein Jahr nach Florenz. Dann war nur noch Juve: 17 Jahre lang, 561 Spiele, 9 Meistertitel. Als der Verein nach «Calciopoli», dem grossen Skandal, in die Serie B zwangsrelegiert wurde, war «Giorgione» einer von denen, die blieben. Mit Andrea Barzagli und Leonardo Bonucci formte Chiellini die legendäre «BBC», das beste Verteidigungstrio Italiens der vergangenen Dekade.

Italiens bestes Abwehrtrio der jüngeren Vergangenheit: Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini (v. l.) – hier 2019 mit dem Meisterpokal – prägten auch Juventus. Foto: Chris Brunskill (Getty Images)

Als er nun sein letztes Spiel für Juve absolvierte, nach einem Jahr ohne Titelgewinn, wurde er in der 17. Minute ausgewechselt, je eine pro Dienstjahr. Alle standen Spalier, auch das Frauenteam. Chiellini trug eine Tochter auf dem Arm, die andere ging an seiner Hand. «Du warst Vorbild, Anführer, Bruder, Freund», sagte Bonucci. Die beiden verbringen auch ihre Ferien zusammen. Bei den Azzurri scheint der Ersatz schon gefunden zu sein: Alessandro Bastoni, 23 Jahre alt, von Inter Mailand, ist ein moderner Verteidiger, einer mit guten Füssen.

Einmal Los Angeles und zurück?

Giorgio Chiellini hätte gern nach den Weltmeisterschaften in Katar aufgehört, doch Italien qualifizierte sich dummerweise nicht für das Turnier. Ein bisschen aktiven Fussball will er jetzt aber noch anhängen, in Amerika: Mit dem Los Angeles FC laufen Verhandlungen. Dann aber, spätestens in ein paar Jahren, erwartet man ihn zurück in Turin, für eine Anstellung in der Leitung von Juventus.

Chiellini hat während seiner Karriere die Zeit gefunden, Ökonomie zu studieren, er machte auch einen Master in Business Administration. Das trug ihm den Ruf ein, ein kluger Mann zu sein. Sehr emotional wurde der «Dottore» nicht bei seinem Abschied von Juve, dafür fehlt ihm der Hang zur Überdramatisierung. Er ging mit einem Lächeln, es kam ja auch alles viel besser als erwartet.





Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

