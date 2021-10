Ausstellung von Claudia Schiffer – Hommage an das Zeitalter der Supermodels

Die goldenen Neunziger – Hommage an das Zeitalter der Supermodels Heidi Klum mag heute berühmter sein, bedeutender für ihr Metier ist zweifellos Claudia Schiffer. Sie ist eine Art Fixstern in der Modewelt – und hat nun ihre erste Ausstellung kuratiert. Alexander Menden

Verführung am Kühlschranke: Kate Moss, fotografiert von Ellen von Unwerth. Foto: Ellen von Unwerth

Der Blick ist aufwärts gerichtet, das Gerät im Querformat: Christy Turlington macht ein Selfie. So zumindest wirkt es automatisch auf den Betrachter des Jahres 2021. Aber natürlich macht Turlington kein Selfie. Selfies gibt es noch gar nicht – abgesehen von der sehr umständlichen Variante mit Kamera-Selbstauslöser. Das Foto von Roxanne Lowit entstand 1992, zu Beginn der Dekade, die hier gefeiert wird. Es ist gegen Ende der Ausstellung «Captivate – Modefotografie der 90er» im Düsseldorfer Kunstpalast zu sehen, da, wo die wilden, konzentrierten, gelösten Backstage-Schnappschüsse hängen. Smartphones waren 1992 Science-Fiction. Christy Turlington schaut einfach in einen kleinen, rechteckigen Schminkspiegel und legt etwas Puder auf. Komplett analog, wie alle Bilder hier.



Dass «Captivate!» von Claudia Schiffer (fern-)kuratiert ist, die gerne als Düsseldorferin bezeichnet wird, aber aus Rheinberg stammt und vor Jahrzehnten Londonerin wurde, ist als lokaler Aufhänger eine glückliche Fügung. Aber auch an jedem anderen Ort Deutschlands, nein: der Welt, wäre Schiffer die erste Wahl gewesen, den analogen Glamour des in der Rückschau vielleicht unbeschwertesten Nachkriegsjahrzehnts exemplarisch in Erinnerung zu rufen, dieser Zeit der Öffnung, des vermeintlichen Neuanfangs.