Als mir neulich vom Plauder-Apérö auf der Josefwiese erzählt wurde, war ich zunächst nicht sicher, was ich mir darunter vorstellen sollte. Der Verein Kiosk Josefwiese warb ziemlich überzeugend dafür: Ein gewöhnlicher Apéro – nur lernt man alle paar Minuten jemand Neues kennen.

Was stark an Speeddating erinnert, soll primär dazu da sein, potenzielle Freundschaften zu finden. Ein Speed-Friending sozusagen. So könne man Leute ausserhalb seiner eigenen Bubble kennen lernen. Sieben Minuten bekomme man, um mit verschiedenen Personen zu sprechen – die schlimmste Konversation dauere also auch nur sieben Minuten.

Mit einem mulmigen Gefühl begebe ich mich auf die Wiese im Kreis 5. Eine kleinere Gruppe wartet schon, nach einer Weile zähle ich zwölf, vielleicht vierzehn Leute, die allesamt mit Prosecco und hausgemachter Ingwer-Limonade begrüsst werden.

Phoebe Braunwarth und Roman Kleiber, beides Mitglieder des Vereins Kiosk Josefwiese, erklären den Ablauf: Wir werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste verteilt sich auf die kleinen Tische und bleibt sitzen. Die andere rotiert im 7-Minuten-Takt. Ich gehöre zu Gruppe zwei.

«Zu Beginn mache ich noch von den bereitstehenden Zetteln mit Fragen Gebrauch. Bald entwickeln sich die Gespräche aber ganz natürlich.»

Was anfänglich noch abschreckend scheint, da die sieben Minuten doch gefüllt werden müssen, ist überraschend einfach. Zu Beginn mache ich noch von den bereitstehenden Papierzetteln mit Fragen (wie «Was ist eine Angewohnheit, die du nicht loswerden kannst?») Gebrauch. Bald entwickeln sich die Gespräche aber ganz natürlich – ich ertappe mich dabei, wie ich gespannt zuhöre, als mir eine Ärztin von ihrer Reise in den Iran erzählt.

Andere Konversationen leben vom gegenseitigen Austausch: Ein Mann aus der Romandie und ich lamentieren während sieben Minuten über die Muttersprache des anderen. Er beschwert sich seufzend über die schwierigen Satzstrukturen im Deutschen, während ich meine komplizierte Beziehung zum Subjonctif schildere. Eine andere Frau erzählt mir von ihrem Business als Mentorin für Single-Frauen.

Oft bin ich fast schon enttäuscht, wenn Phoebe mit der Fahrradklingel signalisiert, dass die sieben Minuten vorbei sind. Zum Glück scheint es allen ähnlich zu gehen – wir bleiben also noch ein wenig. Es gibt selbst gebackenes Brot mit Hummus.

Bevor sich die Ersten verabschieden, werden noch Nummern ausgetauscht, oder man verabredet sich zum Kaffee. Mich veranlasst der Apéro dazu, mir im Nachhinein zu überlegen, wie viele unterschiedliche Menschen mit spannenden Geschichten wohl tagtäglich mit mir im Tram sitzen. Alles in allem eine sehr empfehlenswerte Art, seinen Donnerstagabend zu verbringen.



