Spezialpreis für Abonnenten – Hotel Bellevue Palace Bern Das BELLEVUE PALACE ist das einzige Grand Hotel im Herzen der Hauptstadt. Die prachtvollen Salons, die grandiose «Belle Vue» auf die Berner Alpen und die herzliche Gastfreundschaft machen dieses Luxushotel einzigartig. Irina Steinmann

VJC, Bellevue Palace Photo: Stefano Candito VJC, Bellevue Palace Photo: Stefano Candito VJC, Bellevue Palace Photo: Stefano Candito 1 / 4

Ein Mythos mit Schweizer Geschichte zum Kennenlernen. Das Gästehaus der Schweizer Regierung. Die Lage sowie die Geschichte sind ebenso einzigartig wie das Panorama auf der Bellevue Terrasse auf die Berner Alpen und die Aare.



Hotel Bellevue Palace Bern

Kochergasse 3-5

3011 Bern

031 320 45 45

www.bellevue-palace.ch

Reisedaten

20. Juni bis 31. August 2020



Das Angebot beinhaltet

–Eine Übernachtung

– Reichhaltiges Frühstücksbuffet

– Zugang zum BelleVie Gym (Fitness & Sauna)

– Bern Card: Freie Benützung der öffentlichen Verkehrsmitteln in Bern

– Wifi im ganzen Haus



Preise für Abonnenten

Im Standard Doppelzimmer Fr. 175.- pro Person, pro Nacht*

Im Standard Einzelzimmer Fr. 295.- pro Person, Pro Nacht*

*zuzüglich Kurtaxe von Fr. 5.30 pro Person, pro Nacht



Buchen

Buchen Sie direkt unter www.bellevue-palace.ch, per Telefon 031 320 45 45 oder direkt per Email an reservation@bellevue-palace.ch

Durch Angabe des Promocodes Tamedia können Sie die Zimmer zum exklusiven Spezialpreis für Abonnenten buchen.