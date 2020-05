Bangen auf eine gute Sommersaison – Hotel oder Ferienwohnung? Was Schweizer jetzt buchen Weil die ausländischen Gäste diesen Sommer ausfallen, hofft der Schweizer Tourismus auf inländische Gäste. Doch ob die wirklich kommen, ist noch offen. Jon Mettler

Die Auslastung in den Schweizer Hote l s liegt bei 20 bis 25 Prozent für die Monate Juni bis August . Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone 1 / 1

Der Tourismus richtet derzeit all seine Hoffnungen auf die einheimischen Gäste. Sie sollen während der Corona-Krise mehr als sonst Ferien im eigenen Land verbringen und so die anstehende Sommersaison retten. In normalen Zeiten sorgen die Gäste aus dem Ausland hierzulande für 55 von 100 Hotelübernachtungen. Wegen der geschlossenen Landesgrenzen werden die ausländischen Besucher aber wegbleiben.

Bundesrat sowie Parlament – und damit auch der Steuerzahler – unterstützen die Anstrengungen der Branche finanziell. National- und Ständerat haben diese Woche 40 Millionen Franken genehmigt, damit der Tourismus Werbung in eigener Sache machen kann.

Hotellerie bleibt skeptisch

Doch sind die Schweizerinnen und Schweizer auch bereit, die knapp 182’000 Beschäftigten im Tourismus zu unterstützen? Eine Umfrage bei Branchenverbänden und Tourismusunternehmern zeigt: Bei den Einheimischen steigt das Bedürfnis, nach den Entbehrungen der vergangenen Wochen die Sommerferien ausserhalb der eigenen vier Wände zu verbringen.

Allerdings dürfte davon in erster Linie die Parahotellerie profitieren. Damit gemeint sind Beherbergungsbetriebe, die keine Hotels sind.

Die Hotellerie selbst mit ihren knapp 274’000 Betten bleibt skeptisch, was die Sommersaison betrifft. Die Auslastung liege gemäss der aktuellen Umfrage bei rund 20 bis 25 Prozent für die Monate Juni bis August, teilt der Dachverband Hotelleriesuisse auf Anfrage mit. Das sei «historisch niedrig».

Kritik am Bundesrat

Ein Verbandssprecher kritisiert: Die Gäste aus dem Inland würden ihre Zurückhaltung erst dann ablegen, wenn der Bundesrat Lockerungen für den gesamten Tourismus beschliesse. Es mache keinen Sinn, Bergrestaurants und Museen den Betrieb mit Schutzkonzept wieder zu erlauben, aber nicht Bergbahnen und der Schifffahrt.

Landesregierung und Tourismus führen am 24. Mai ein zweites Gipfeltreffen durch. Dann wollen die Beteiligten weitere Lockerungen diskutieren. Wie in der Branche zu hören ist, gilt der 8. Juni als Stichdatum für eine Wiedereröffnung des gesamten Tourismus als realistisch. «Wenn die touristische Wertschöpfungskette ganz anlaufen darf, sehen wir optimistischer in die Sommersaison», heisst es bei Hotelleriesuisse.

Mehr Zuversicht verströmen die Betreiber von Feriendörfern, Jugendherbergen und Onlineplattformen für Ferienwohnungen. «Das Interesse und die konkrete Nachfrage haben seit Mitte April definitiv angezogen», sagt Damian Pfister, Leiter Reka-Ferien. Während der Schulferien seien die Ferienanlagen der Schweizer Reisekasse Genossenschaft (Reka) «bereits sehr gut gebucht». Reka bietet in der Schweiz über 1200 Ferienwohnungen an, davon 600 in eigenen Feriendörfern.

«Wir verzeichnen seit rund vier Wochen einen erhöhten Buchungseingang.» Janine Bunte, Chefin der Schweizer Jugendherbergen

Janine Bunte, Chefin der Schweizer Jugendherbergen, sagt: «Wir verzeichnen seit rund vier Wochen einen erhöhten Buchungseingang.» Aktuell würden vor allem Gäste buchen, welche bereits in Jugendherbergen Gast waren. «Wir verzeichnen aber vermehrt auch Anfragen von Gästen, welche wir als neue Gäste ausmachen.»

Gebremst werde die Nachfrage allerdings dadurch, dass Grossanlässe wie Konzerte und Schullager verboten seien, sagt Bunte. Laut den aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2018 verfügen die Schweizer Jugendherbergen über 51 Betriebe mit 6116 Betten.

Ferienwohnungen sind beliebt

Das Onlineportal Interhome bietet in der Schweiz 3600 Ferienwohnungen und Ferienhäuser an. Seit dem Entscheid des Bundesrats, in drei Schritten in eine Normalität des Alltags zurückzukehren, sei mit 1100 Buchungen für die kommende Sommersaison «ein deutlicher Anstieg» zu verzeichnen, sagt eine Firmensprecherin.

Falls sich die Lage weiter entspanne, sei mit einem weiteren Anziehen bei der Nachfrage zu rechnen. «Denn Ferien in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus sind ideal, um den Empfehlungen des Bundesrats zu folgen», so die Sprecherin.

Unsicher bleibt die Ausgangslage für die Betreiber von Campingplätzen. Bislang hat der Bundesrat für diese Art von Betrieben keine Lockerungen beschlossen, was der Dachverband Swisscamps als Ungleichbehandlung kritisiert.

Graubünden gefragt

Welche Regionen bei den Schweizer Gästen in diesem Sommer besonders hoch im Kurs sind, hat Thematica ausgewertet, ein österreichischer Betreiber von Online-Buchungsplattformen. «Die Schweizer beginnen wieder ihre Sommerferien zu planen und suchen dabei fast ausschliesslich nach Zielen im Inland», erklärt Thematica-Chef Erwin Oberascher.

Er hat das Suchverhalten von 23’000 Schweizer Nutzern der vergangenen Wochen analysiert. Die Suche nach Hotels in der Schweiz hat sich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt. Besonders beliebt ist Graubünden sowie generell die Grossregion Ostschweiz. Rund 46 Prozent der Suchanfragen betreffen dieses Gebiet.

Dahinter folgen das Tessin, die Grossregionen Genfersee inklusive Wallis sowie das Mittelland.

Auffallend ist die Veränderung dieser Anteile im Vergleich zu 2019. Denn in den Vorjahren galt das Tessin als das beliebteste Reiseziel der Schweizer. Oberascher dazu: «Wir verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr eine fast doppelt so starke Nachfrage nach Hotels in der Ostschweiz.»

Für das Tessin hingegen bestehe ein geringeres Interesse, obwohl sich die Inlandsnachfrage insgesamt vervielfacht hat.