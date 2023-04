Dauergast im Park Hotel Winterthur – Hotelgast checkt nach drei Jahren aus Wegen der Corona-Pandemie strandete Fritz Schenkel vor drei Jahren in der Schweiz – im Park Hotel Winterthur. Nun zieht der Hotelier ins Hotel Wartmann und sucht eine Stelle. Delia Bachmann

Nach knapp drei Jahren im Park Hotel checkte Fritz Schenkel vor ein paar Wochen im Hotel Wartmann ein. Foto: Madeleine Schoder

Am 1. März kam für Fritz Schenkel der Tag des Abschieds. An der Réception des Park Hotels gab der Dauergast seinen Schlüssel ab. Knapp drei Jahre lebte der Hotelier, der wegen der Corona-Pandemie in Winterthur strandete, im Zimmer 406. In die Schweiz war er im Februar 2020 gereist, um nach dem Tod seines Bruders dessen Wohnung in Seuzach aufzulösen. Zwar könnte Schenkel heute wieder zurück nach Vietnam einreisen, wo er zuletzt als Berater für ein grosses Hotelprojekt arbeitete. Doch er hat kein neues Mandat. Trotz häufigen Telefonaten mit einem Headhunter verlief die Suche nach einer neuen Stelle bisher erfolglos: «Ich bleibe aber optimistisch», sagt er.

«Wenn ich bis dann keinen Job finde, muss ich in den sauren Apfel beissen und nach Berg am Irchel ziehen.» Fritz Schenkel

Mit seinen 70 Jahren hat Schenkel das Schweizer Rentenalter längst überschritten. In dem Alter könne man nicht mehr in einer internationalen Hotelkette arbeiten. Und in der Schweiz würden die Leute lachen, wenn er sich bewerbe: «Alle klagen über Personalmangel, aber niemand stellt Menschen über 60 an.» Darum versucht er, sein privates Netzwerk anzuzapfen. In seinen drei Jahren hier frischte er alte Bekanntschaften auf und besuchte Branchentreffs. «Wenn ich gewusst hätte, dass ich so lange hier strande, hätte ich in Winterthur einen kleinen Laden oder ein Café übernommen.» Obwohl Schenkel sich dies immer noch vorstellen könnte, hofft er auf einen Job im Ausland, wo er sich auch grössere Chancen ausrechnet: «Ich habe Mühe, mich wieder an die Mentalität hier zu gewöhnen.»

Check-in im Hotel Wartmann

Nach seinem Auszug aus dem Park Hotel hat Schenkel im Hotel Wartmann gleich beim Winterthurer Hauptbahnhof eingecheckt: «Ich muss den Gürtel enger schnallen.» Auch das Mietauto habe er abgegeben. Im Wartmann bleibt er sicher noch einen Monat: «Wenn ich bis dann keinen Job finde, muss ich in den sauren Apfel beissen und nach Berg am Irchel ziehen.» In seiner Wohnung dort hat er einen grossen Teil seiner Sachen, aber auch Familienerbstücke wie das Inventar aus dem Restaurant Rossberg eingelagert. «Es gibt da keine Infrastruktur, keine Läden, keine Bank und keine Post. Ich würde überschnappen.»

Als diese Zeitung die Geschichte des gestrandeten Hoteliers aus Hanoi erzählte, löste dies ein grosses Echo aus. Diverse Medien griffen die Geschichte auf: «Ein ehemaliger Militärkollege, den ich vor etwa 40 Jahren das letzte Mal gesehen habe, schrieb mir aus dem Ausland», erzählt Schenkel. In Winterthur hätten ihn diverse Politiker und Bekannte im Park Hotel besucht. Romana Heuberger (FDP), die Stadtratskandidatin der Bürgerlichen, habe ihn gar zum Mittagessen eingeladen. Eine Einladung zum Zmittag kam auch von Viktor Giacobbo. Dieses fand im Restaurant Fredi im Casinotheater statt: «Er hat mich von der Corona-Impfung überzeugt», erinnert sich Schenkel an die Begegnung mit dem Satiriker.

