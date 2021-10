Tourismus in Zürich – Hoteliers befürchten ein Zertifikats-Chaos Ab nächster Woche brauchen auch aussereuropäische Touristen ein Schweizer Covid-Zertifikat, um ins Restaurant oder ins Spa zu gehen. Zürich ist von der Neuregelung massiv betroffen. Susanne Anderegg

Seit kurzem sind in Zürich wieder arabische Touristinnen zu sehen. Foto: Urs Jaudas

Der Aufschwung hat eben erst eingesetzt: Diesen Sommer sind erstmals seit Pandemiebeginn wieder aussereuropäische Touristinnen und Touristen in grosser Zahl nach Zürich gekommen. Es sind vor allem Menschen aus den USA und den Golfstaaten, die jetzt wieder in die Schweiz reisen. Asiatische Touristen gibt es noch kaum. Das hängt mit den Reisebestimmungen in den Herkunftsländern und den fehlenden Flugverbindungen zusammen, wie Zürich-Tourismus-Direktor Martin Sturzenegger erklärt.

Er beurteilt die aktuelle Lage ambivalent: «Die Auslastung der Hotels liegt durchschnittlich bei 55 bis 60 Prozent. Das ist viel weniger als vor der Pandemie, aber viel mehr als vor einem Jahr.» Die Einführung der 3-G-Regeln Mitte September habe die Zahl der Übernachtungen nicht signifikant beeinflusst. «Wer reist, weiss, dass es Regeln gibt in jedem Land. Die Gäste sind nicht gegen die Vorgaben, solange sie funktionieren.» Doch nun sieht Sturzenegger massive Probleme auf den Zürcher Tourismus zukommen: «Ich befürchte, dass am 24. Oktober das Chaos ausbricht.»