Zürcher Weinherbst 2020 – Das aufstrebende Weinbaugebiet am See Die Region Zürichsee überrascht mit innovativen Tropfen. Dank dem Regio-Boom werden sie immer wichtiger – auch in der Gastronomie. Claudia Schmid

Wenige S-Bahn Minuten von der Stadt entfernt findet man hier besten Wein: Reben auf dem Weingut Diederik. Foto: Anna-Tia Buss

Am steilen Hang ernten die Wümmerinnen und Wümmer Pinot-noir-Trauben auf dem Weingut von Diederik «Didi» und Patricia Michel in Küsnacht. Der Blick geht auf Wohnblocks, den See und die Stadt.