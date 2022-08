Film-Highlights der Woche – Drachen, eine rachelustiger Löwe und Martin Suter Diese Woche starten ein Fantasy-Prequel, ein Horrorfilm um einen tödlichen Löwen und eine Doku über den Schriftsteller Martin Suter. Philippe Zweifel Hans Jürg Zinsli Matthias Lerf Gregor Schenker

House of the Dragon

Fantasyserie von Ryan J. Condal, USA 2022, 10 Folgen

Der Nachfolger der Über-Serie «Game of Thrones» ist hier: «House of the Dragon» spielt 200 Jahre früher, im Fokus steht die Dynastie der Targaryens, die Drachenreiter, welcher König Viserys (Paddy Considine) vorsteht. Allerdings schnitzt dieser lieber an einem Relief der Hauptstadt King’s Landing, als dass er sich um die schwelenden Konflikte in seinem Staat kümmert.

Ausserdem hadert er damit, seine Nachfolge zu regeln. Seine Tochter Rhaenyra (Emma D’Arcy) möchte zwar Königin werden, aber eine Frau würde vom Volk nicht akzeptiert. Und sein Bruder Daemon (Matt Smith) ist ein skrupelloser Sadist. Weitere mögliche Thronerben und ihre Lobbys wetzen die Messer – es ist ein bisschen wie in «Succession», der anderen grossen HBO-Serie dieser Jahre.

Das Erfolgsgeheimnis von «Game of Thrones» war eine Mischung aus Familiendrama und Politthriller mit viel Gewalt, Sex, Humor und Fantasy. Und über allem die Frage, die die Serie bis zur allerletzten Folge aufrechterhielt: Welche Figur wird am Schluss auf dem Eisernen Thron sitzen? «House of the Dragon» wiederholt dieses Rezept weitgehend. Alles andere wäre auch Quotenselbstmord.

Schade nur, wurde der Humorfaktor reduziert; kein Peter Dinklage als Tyrion weit und breit, der Oneliner raushaut. Und indem sich die neue Serie fast ausschliesslich auf die Familie Targaryen konzentriert, hat sie das kammerspielartige Element der frühen «Thrones»-Folgen, verliert aber das Brettspielhafte: Die Figuren reisen zumindest in den ersten Episoden nicht quer durch Ländereien, sondern schmieden in Korridoren ihre Pläne. Mehr Ränkespiele, weniger Fantasy. (phz)

Beast

Thriller von Baltasar Kormákur, USA 2022, 93 Min.

Warum nicht mal nach Südafrika zur Safari? Wobei: Ein Zufall ist es natürlich nicht, dass Nate (Idris Elba) mit seinen beiden Töchtern (Iyanna Halley, Leah Jeffries) ausgerechnet dorthin geht. Ihn drücken die Schuldgefühle, weil er als Arzt die Krebskrankheit seiner verstorbenen, aus Südafrika stammenden Ehefrau zu spät erkannte.

So wird das auch sonst brüchige Familienleben nach aussen gestülpt und auf die Probe gestellt: Kaum hat der alte Freund Martin (Sharlto Copley) das Trio ins Naturschutzgebiet geführt, bekommt man es mit einem rachedurstigen Riesenlöwen zu tun, dessen Rudel von Wilderern abgeschlachtet wurde.

Das Duell ist unausweichlich, und wie immer beim isländischen Regisseur Baltasar Kormákur ist der Überlebenskampf in der Natur mitreissend inszeniert. Im Vergleich zu dessen Bergdrama «Everest» (2015) und zur Schiffbrüchigenmär «Adrift» (2018) bleiben die Figuren in der Savanne allerdings etwas blass und zufallsgesteuert. (zas)

Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit

Dokumentarfilm von André Schäfer, CH 2022, 90 Min.

Was ist das? Ein Hochglanzwerbefilm des Diogenes-Verlags über seinen Bestsellerautor? Nein, aber dieser Eindruck hat mit der Grundkonstellation des Films von André Schäfer zu tun: Martin Suter spaziert durch sein Werk, beobachtet Szenen aus seinen Büchern, greift ab und zu ein.

Manchmal wirkt das ausgesprochen ernst, dann wiederum so verspielt wie der Filmtitel: «Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit».

Suters prominente Freunde wie Stephan Eicher und Bastian Schweinsteiger sagen ausserdem Gutes über ihn. Wirklich nahe kommen wir dem Autor aber nur in der Passage mit seiner Familie, in der er über den Verlust seines Sohnes spricht. Und vermutlich tatsächlich die Wahrheit sagt. (ml)

Stone Turtle

Drama von Ming Jin Woo, Mal 2022, 91 Min.

Das Kosmos zeigt einige Highlights vom vergangenen Filmfestival Locarno. Den Anfang macht «Stone Turtle»: Zahara lebt mit ihrer Nichte auf einer Insel vor der Küste Malaysias. Dort landet auch ein Naturwissenschaftler; er ist an den einheimischen Schildkröten interessiert. Jedenfalls behauptet er das. Ein Flüchtlingsdrama mit Animationssequenzen, Horrorelementen und einer Zeitschlaufe à la «Groundhog Day». (ggs)

Day Shift

Vampirfilm von J. J. Perry, USA 2022, 114 Min.

Bud, gespielt von einem ausgeruhten Jamie Foxx, putzt Swimmingpools in Kalifornien. Ein Cleaner, aber – wir ahnen es – der vampirjagenden Art. Viel Zeit, weiterzuahnen, bleibt nicht. Die Contentmaker reissen ihrem Schwimmbadreiniger nach wenigen Minuten seine Working-Man-Tarnung vom Leib.

Bei allem Kommerz – Zuneigung steckt drin in diesem Film. Die Ästhetik der Actionszenen könnte man Schichtschlachten nennen. Es wird immer in mehreren Lagen geschnitten, geschossen und gepflockt, während die Gegner in den absonderlichsten Spinnenverrenkungen durch die Räume krabbeln.

Wer jetzt denkt, dieser Film sei «John Wick» in der untoten Klamaukvariante, springt zu kurz: In «Day Shift» verbirgt sich ein Sozialdrama. Bud erfährt, dass seine getrennt von ihm lebende Frau mitsamt dem Kind bald wegziehen wird – es sei denn, er kann innerhalb einer Woche die Zahnspange und das Schulgeld seiner Tochter bezahlen.

Für das Bedeutungspotenzial ihres schauerromantischen Motivs interessieren sich die Macher derweil wenig: Die Fantasiewesen erfüllen primär den Zweck, die Schauwerte zu erhöhen und die Story gegen die Realität abzuschirmen, was super funktioniert. (SZ)

Eiffel

Liebesdrama von Martin Bourboulon, F 2021, 108 Min.

Das Xenix widmet dem französischen Schauspieler Romain Duris zurzeit eine Reihe. Eine seiner jüngsten Rollen ist die des Ingenieurs Gustave Eiffel, der in den 1880ern den nach ihm benannten Sendeturm baute. Das Projekt stiess seinerzeit in Paris auf breiten Widerstand. Wieso nahm Eiffel es trotzdem in Angriff? Der Film dichtet ihm persönliche Motive an: Eiffel hat eigentlich gar nicht vor, den Turm zu bauen, da trifft er Adrienne (Emma Mackey) wieder, seine grosse Jugendliebe. Sie will er beeindrucken. (ggs)

