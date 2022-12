Zürcher Kunstbücher – HR Giger, Manon und Fischli/Weiss zum Verschenken Von Aliens bis Schneemänner: In den letzten Monaten ist eine grosse Bandbreite an Kunstpublikationen von und mit Zürcherinnen und Zürchern erschienen. Annik Hosmann

Machen sich nicht nur gut unter dem Weihnachtsbaum: Sechs neue Kunstpublikationen mit Zürcher Beteiligung. Foto: Urs Jaudas

Sie sehen auf dem Wohnzimmertisch, im Bücherregal und unter dem Tannenbaum gut aus. Vor allem aber geben Kunstbücher immer wieder Einblicke in bewegte Karrieren oder Aufschluss über Werke. So auch sechs neue Zürcher Publikationen: Neue Inszenierungen in HR Gigers Zürcher Haus, unveröffentlichte Fotos von Manon, ein grosser Werkzyklus von Klodin Erb, die Entstehungsgeschichte von Fischli/Weiss’ Schneemann und intime Fotos aus wilden zwanzig Jahren Snowboardszene.