Skandal an der Uni St. Gallen – HSG entzieht Professor Institutsleitung Die Eliteschule hat auf erste Ergebnisse eines laufenden Verfahrens gegen zwei Professoren reagiert. Einzelne schwere Vorwürfe hätten sich bestätigt.

Hat mit Skandalen zu kämpfen: Die Universität St. Gallen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Die Universität St. Gallen zieht Konsequenzen: Einem der beiden mit Vorwürfen konfrontierten Professoren – Wolfgang Stölzle – wird die Leitung des Instituts für Supply Chain Management entzogen, wie die HSG am Montagvormittag mitteilte.

Nicht alle Vorwürfe, die von verschiedenen Seiten erhoben wurden, seien erhärtet worden, hiess es an der Medienorientierung am Montagvormittag. Einzelne schwere Vorwürfe hätten sich aber bestätigt. Dabei gehe es «um erhebliche Mängel in der Instituts- und Personalführung» sowie um «die Beziehung zur privaten Firma» des Professors.

Im Dezember 2022 hatte die Universität St. Gallen über Untersuchungen gegen zwei Professoren informiert Dem einen Professor waren von Studierenden und in Medienberichten Plagiate unter anderem in der Habilitationsschrift und in der Doktorarbeit vorgeworfen worden. Die Abklärungen dazu dauern noch an. Beim zweiten Professor ging es um Vorwürfe im Zusammenhang mit der Institutsleitung. Dort liegt nun ein erstes Ergebnis vor.

SDA/pash

Fehler gefunden?Jetzt melden.