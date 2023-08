Hürdensprinter Jason Joseph – Mit einer Aufholjagd in den Final Der 24-Jährige qualifiziert sich erstmals für einen WM-Final. Um 21.40 Uhr kann er damit um die Medaillen laufen. Marco Oppliger UPDATE FOLGT

Endlich hat es geklappt: In 13,25 qualifiziert sich Jason Joseph erstmals für einen WM-Final. Foto: Jean-Christophe Bottv (Keystone)

Reicht es, oder reicht es nicht? Das war bei Jason Joseph vor diesem WM-Halbfinal über 110 m Hürden in Budapest die Frage. An und für sich läuft der 24-Jährige in dieser Saison so stark wie nie, bereits zweimal ist er mit 13,10 Landesrekord gelaufen. Aber da sind eben auch die letzten Wettkämpfe vor der WM, die ihm weniger geglückt sind, zuletzt stürzte er am Citius-Meeting in Bern gar.

Doch am Montagabend liefert der Baselbieter ab. Mit 13,25 schliesst er seinen Halbfinal als Vierter ab. Es ist die achtschnellste Zeit insgesamt, womit er sich den letzten Platz für den WM-Final schnappt (21.40 Uhr). Allerdings liess Joseph die Schweizer Fans ordentlich zittern. Denn er kam nur schwer aus dem Startblock, hatte die schlechteste Reaktionszeit – dann aber drehte er auf der zweiten Hälfte auf und belohnte sich dafür.

Marco Oppliger ist seit 2013 als Sportredaktor für Tamedia tätig. Seine Kernthemen sind Eishockey und Ski Alpin, ebenso berichtet er über Schwingen und Leichtathletik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.