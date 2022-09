Kampf gegen Inflation – Hüterin über den Euro wagt den Monsterschritt Die Europäische Zentralbank macht den Kampf gegen die Inflation zur Priorität und wagt eine historisch einmalige Zinserhöhung. Das erhöht auch für die Schweizerische Nationalbank den Spielraum. Stephan Israel

Euronotenbankchefin Christine Lagarde präsentiert die historische Zinserhöhung. Foto: Daniel Roland (AFP)

Die rekordhohe Inflation im Euroraum liess der Europäischen Zentralbank (EZB) am Ende keine grosse Wahl. Die EZB hat am Donnerstag in Frankfurt in einem historischen Schritt den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf neu 1,25 Prozent erhöht. Der Schritt sei nötig, um sicherzustellen, dass die Inflation wieder zum Richtwert von 2 Prozent zurückkehre, sagte EZB-Chefin Christine Lagarde. Im August ist die Inflation im Euroraum auf 9,1 Prozent geklettert, getrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen.

Eine so starke Zinserhöhung hat es seit der Einführung der Einheitswährung 2002 noch nicht gegeben. Die Zeit des billigen Geldes ist definitiv vorbei, Kredite werden für Haushalte und Firmen teurer. Der Monsterschritt ist auch ein Eingeständnis, in Frankfurt zuletzt die Inflationsgefahr unterschätzt zu haben. Lange wurde die Inflation als «vorübergehendes Phänomen» präsentiert. Die EZB zieht jetzt sozusagen die Notbremse. Christine Lagarde räumte ein, man habe bei den Inflationsprognosen Fehler gemacht, jetzt aber die Modelle korrigiert. Für die Fehler übernehme sie die Verantwortung.

Bedeutung für die Schweiz

Was bedeutet der Schritt für die Schweiz? Der Entscheid aus Frankfurt gebe der Schweizerischen Nationalbank (SNB) mehr Spielraum, sagt Alessandro Bee, Ökonom bei der UBS. Eine aggressivere Geldpolitik der Euronotenbank könne der SNB als Argument dienen, auch entschiedener gegen die Inflation vorzugehen. Lange habe die EZB aus Sorge um die Konjunktur gezögert. Jetzt habe man sich in Frankfurt klar für die Inflationsbekämpfung entschieden. Die Inflationsrate in der Schweiz sei zwar mit 3,5 Prozent im August sehr viel niedriger als in der Eurozone. Die Treiber seien aber dieselben.

Anders als die EZB sei die SNB nicht gezwungen zu handeln, betont Alessandro Bee. Aber ähnlich wie bei einem Virus lohne es sich bei der Inflation rasch zu reagieren, um sie in den Griff zu bekommen. Bisher ging man bei der UBS davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank an ihrer Sitzung am 22. September den Leitzins um 50 Basispunkte auf 0,25 Prozent erhöht. Nach dem «aggressiven» Schritt der EZB seien auch 75 Basispunkte vorstellbar.

SNB vor weiteren Schritten

In diesem Sinn hat auch Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, anlässlich des traditionellen Treffens der Notenbankchefs im Sommer im US-amerikanischen Jackson Hole betont, dass in der Schweiz ebenfalls weitere Zinsschritte zur Bekämpfung der Inflation nötig bleiben dürften. Die Zeit der Negativzinsen wäre dann auch in der Schweiz vorbei. Der SNB kommt bisher entgegen, dass die jüngste Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro den Anstieg der Importpreise mindert.

Gut möglich, dass auch SNB-Präsident Thomas Jordan noch im September eine weitere Zinserhöhung verkünden wird. Foto: Anthony Anex (Keystone)

In der Eurozone war vor dem Entscheid in Frankfurt erwartet worden, dass sich die «Falken» in Nordeuropa durchsetzen dürften, die schon länger eine entschlossenere Gangart forderten. Die Südeuropäer warnen hingegen, dass zu hohes Tempo bei den Zinsen die Konjunktur abwürgen wird. Mit jedem Zinsschritt werden zudem die hohen Schulden Italiens und Griechenlands teurer. Hinzu kommt die Ungewissheit über den Ausgang der Wahlen in Italien, wo Populisten übernehmen könnten. Eine Neuauflage der Eurokrise ist nicht ausgeschlossen.

Doch selbst Frankreichs Notenbankchef und Vertreter im Führungsgremium der EZB hatte zuletzt Zustimmung zu einem robusten Schritt signalisiert. Der EZB-Rat habe die Entscheidung in grosser Einigkeit getroffen, sagte Christine Lagarde: «Wir hatten unterschiedliche Ansichten am Tisch, eine gründliche Diskussion und am Ende eine einstimmige Entscheidung.» Und die Französin signalisierte, dass weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr noch folgen dürften. Die Erhöhung um 75 Basispunkte werde zwar nicht die «neue Norm» sein. Die EZB wolle aber die nötigen Schritte machen, um die Inflation wieder auf den Zielwert von 2 Prozent zu bringen. Dafür seien mehrere Ratssitzungen nötig.

Das Dilemma

Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass nach zwei bis drei Runden noch in diesem Jahr 2023 Pause sein dürfte. Die Notenbanken ziehen weltweit die Notbremse, doch die Wirkung wird sich erst mit einiger Verzögerung zeigen. Für Christine Lagarde bleibt das Dilemma vorerst ungelöst. Die EZB muss die Inflation in den Griff bekommen, ohne die Eurozone in die Rezession zu stürzen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Inflation weniger durch eine überhitzte Wirtschaft als durch hohe Energiepreise und Russlands Krieg gegen die Ukraine bedingt ist. Gleichzeitig muss die Chefin der Euronotenbank schauen, dass die Zentrifugalkräfte in der Eurozone nicht zu stark zunehmen. Erst in einigen Monaten wird sich zeigen, ob die Wette aufgeht.

