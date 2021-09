Hundeattacke in Winterthur – Hund reisst Rehkitze am Wolfesberg Am Dienstagmorgen wurden am Wolfesberg zwei schwer verletzte Rehkitze gefunden. Ein unbekannter Hund dürfte die Tiere gerissen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

In Winterthur wurden am Dienstag zwei Rehkitze von einem Hund attackiert und schwer verletzt – die Kitze starben später. Symbolfoto: Keystone

Ein Jagdaufseher fand am Dienstagmorgen kurz vor 11 Uhr am Wolfesberg in Winterthur in einer Wiese zwei schwer verletzte Rehkitze. Da die Tiere offensichtlich gerissen worden waren, alarmierte er die Polizei. Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, sind die Rehe am Morgen von einem grösseren Hund attackiert worden. Das zeigen Ermittlungen von Spezialisten.

Die Hundehalterin oder der Hundehalter verliess darauf offensichtlich den Ort, ohne den Vorfall zu melden. Die beiden Jungtiere überlebten den Angriff nicht.

Die Stadtpolizei Winterthur weist darauf hin, dass Hunde in Wäldern und an Waldrändern sowie bei Dunkelheit im Freien in Sichtweite auf kurzer Distanz zu halten sind und jederzeit abrufbar sein müssen. Sollte es dennoch dazu kommen, dass ein Hund ein Reh verletzt, muss dies sofort der Polizei gemeldet werden, damit die Leidensdauer des Wildtieres so kurz wie möglich gehalten werden kann.

