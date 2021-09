Bezirksgericht Dietikon – Hundehalter drohte Veterinäramt mit einer Autobombe der Mafia Er habe doch nicht gedroht, nur gewarnt, meinte der 41-jährige Italiener. Das Gericht sah es anders. Thomas Hasler

Noch im Gerichtssaal forderte der Beschuldigte seinen Verteidiger auf, das Urteil ans Obergericht weiterzuziehen. Foto: zvg

Am Schluss der Verhandlung verliert er die Kontrolle ganz. Seine Worte sind nicht aggressiv, sie wirken nur so, weil er sie – unterstützt von seinem massiven Körper – in einer in Gerichtssälen sehr selten gehörten Lautstärke und Vehemenz vorträgt. Steht er dazu noch vom Stuhl auf, tun das reflexartig auch die drei anwesenden Polizisten. Man weiss ja nie.

«Ja, ich habe eine Persönlichkeitsstörung – gegen Autoritäten», sagt der 41-Jährige. «Wenn ihr gesund seid, bin ich gerne krank. Wenn das normal ist, will ich nicht normal sein», schiebt er nach. Und dann bricht das ganze Elend aus ihm heraus: «Der Hund war meine Welt, ich habe meinem Hund nichts getan.»