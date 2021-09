Allianz gegen Corona-Massnahmen – Hunderte Firmen gehen in den Widerstand Viele Kleinunternehmen wollen die Covid-Regeln nicht einführen. Sie organisieren sich in Gruppen wie der «Violetten Zone». Maren Meyer

Für ihre Kundschaft soll die «Violette Zone» gelten: Die Busunternehmer Susanne Brandenberger und Luis Kröss aus Andelfingen ZH. Foto: Madeleine Schoder

Susanne Brandenberger und Luis Kröss sind von Anfang an mit dabei. Das Symbol der «Violetten Zone» ist auf ihrer Website und prangt an ihrem Bus. Seit 15 Jahren bietet das Ehepaar aus Andelfingen ZH mit seinem Unternehmen Brandenberger Reisen Bustouren im In- und Ausland an. Corona setzte ihrer Firma zu. Dank Rücklagen und Härtefallhilfen, die Luis Kröss nur das «Schweigegeld» nennt, konnten sie sich bis jetzt über Wasser halten.

Seit einem Monat organisieren sich Unternehmen unter dem Symbol der «Violetten Zone». Ins Leben gerufen wurde sie von der Anti-Massnahmen-Bewegung «Mass-Voll». Mit dem violetten Symbol sollen sich Betriebe «gegen die Zertifikatspflicht und die dahingehende Diskriminierung von Ungeimpften» bekennen. Die Mitglieder wollen auf Eigenverantwortung setzen, um die persönliche Meinung zur Impfung gehe es nicht, heisst es. Bald soll eine Website aufgeschaltet werden, die Firmen der «Violetten Zone» aufführt.