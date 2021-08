Nachwuchs in der Kanalisation – Hunderte Fledermaus-Babys blockierten den Ausbau der Limmattalbahn Wasserfledermäuse brüten in den Gullys der Kanalisation in Spreitenbach. Jede Nacht fliegen sie 1,4 Kilometer durch die Tunnel, um bei der Limmat jagen zu gehen. Sascha Britsko

Fledermäuse nisten gerne in Dachstöcken, Baumhöhlen oder Brückenspalten. Dass sie aber in der Kanalisation hausen, überrascht selbst den Experten. Foto: Gerhard Jürgen

«Das hani no niiiie gseh! Was möchend denn die da inne, eh?», fragt Strassenbaupolier Pascal Stössel ungläubig, während er die Szene mit seinem Mobiltelefon filmt. «No nie gseh, no nie gseh», wiederholt Stössel im Video immer wieder.

Stössel war mit seinem Kollegen gerade dabei, die Fassung des Schachtdeckels durch den fertigen Deckbelag raufzuziehen. Für Stössel eigentlich eine Routinearbeit, seit 15 Jahren arbeitet er auf dem Bau. Die Baustelle ist Teil des Ausbaus der Limmattalbahn zwischen Dietikon und Killwangen. Seine Arbeit auf der Baustelle bei der Industriestrasse in Spreitenbach wäre damit auch fast abgeschlossen gewesen.