Musik von hier – Hunger, Faber, Brandão: Das ist die neue Supergroup der Schweiz Im Lockdown haben die drei Musiker beschlossen, zusammen ein Album über die Liebe aufzunehmen. Wir haben mit den dreien über Freundschaft, Sehnsucht, Gott, und ja, die Liebe gesprochen. Priska Amstutz

Faber, B randão und Hunger: Eine Schweizer Supergroup. Foto: Nadia Tarra

«Ich liebe Dich» heisst das gemeinsame Mundartalbum von Dino Brandão, Faber und Sophie Hunger. Zwölf Lieder als Liebesmanifest, entstanden nach einem spontanen gemeinsamen Auftritt beim Zürcher Radiosender GDS.fm während des Lockdown im Frühling. In den folgenden Monaten schrieben die drei Songs, jede für sich, die nur die Anforderung «Mundart» erfüllen und zum früh festgelegten Titel «Ich liebe Dich» passen mussten.

Anfang August folgten dann einige ausverkaufte Testkonzerte in Zürich, direkt im Anschluss wurden die Songs in den südfranzösischen Studios La Fabrique aufgenommen. Das Album räumt allen ihre individuellen musikalischen Stärken ein – in gemeinsamen Momenten laufen die drei zur Höchstform auf. Und gerade die unbekannteste Stimme im Trio, diejenige von Dino Brandão, ist ein Gewinn. Es ist ein Album wie eine lange Umarmung, intim.