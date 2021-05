Geldblog: Die Kriterien der Banken – Hypotheken gibts nicht für jeden Martin Spieler erklärt die restriktiven Kriterien bei der Hypothekenvergabe. Und sagt, welche Modelle Sinn machen. Martin Spieler

Ohne liquide Mittel kein Eigenheim: Banken verlangen einen Eigenkapitalanteil von mindestens 20 Prozent. Illustration: Christina Baeriswyl

Unser Sohn möchte auf unserem Grundstück ein Einfamilienhaus bauen. Voranschlag dafür: 850'000 Franken, Eigenkapital: 250'000 Franken. In der Form eines Erbvorbezugs steht ihm zusätzlich eine kostenlose Landpreisverrechnung zu. Wir sind unsicher bezüglich Festhypothek oder Geldmarkthypothek, kurzfristig und langfristig. Wie ist ihre Meinung dazu? Leserfrage von R.Y.

Ihr Sohn hat aus meiner Sicht gute finanzielle Voraussetzungen für das geplante Hausprojekt. Die Eigenkapitalvorgaben der Banken zur Erlangung einer Hypothek erfüllt er problemlos. Verlangt wird von den Banken ein Eigenkapitalanteil von mindestens 20 Prozent am Liegenschaftswert. Dies erfüllt er nur schon mit der Viertelmillion Franken, die er als Eigenkapital für den Hausbau beisteuern kann. Zusätzlich stellen Sie ihm, wie ich Ihren Angaben entnehme, das nötige Land im Wert von rund 300'000 Franken im Rahmen eines Erbvorbezugs zur Verfügung. Damit erfüllt er die Eigenkapitalkriterien bei weitem.

Für das Haus, das einen geschätzten Wert von rund 1,2 Millionen Franken hätte, würde er lediglich eine Hypothek von 600'000 Franken benötigen. Bei den aktuell tiefen Hypozinsen würde dies für ihn jährliche Zinskosten von 6000 bis 8000 Franken zur Folge haben. Zur Berechnung der Tragbarkeiten geht die Bank allerdings nicht von den derzeit tiefen Sätzen, sondern von wenigstens 5 Prozent aus, womit sich die jährlichen Zinskosten auf 30'000 Franken erhöhen würden. Neben Zinsen beziehen Banken auch allenfalls verlangte Amortisationen sowie Rückstellungen für Nebenkosten, Reparaturen oder Renovationen in ihre Tragbarkeitsberechnung mit ein. Wenn Ihr Sohn auch diesen Betrag mit seinem gegenwärtigen Einkommen problemlos bezahlen kann, steht einer Finanzierung nichts mehr im Wege. Da ihr erwachsener Sohn in etwas mehr als zehn Jahren pensioniert würde, ist es sinnvoll, wenn er auch gleich die Tragbarkeit nach der Pensionierung prüft – nämlich auf der Basis der dann zu erwarteten Renten aus AHV und Pensionskasse. Auch dann müsste das Haus für ihn gut tragbar sein.

Bei einer Geldmarkthypothek – also einer Saron-Hypothek – kann er kurzfristig von eher noch tieferen Sätzen profitieren, muss aber das Zinsänderungsrisiko tragen.

Ob er für sich eine Festhypothek oder eine Geldmarkthypothek nutzt, hängt stark von seinem Sicherheitsempfinden sowie von seiner Lebens- und Familiensituation ab. Wenn er beispielsweise eine Festhypothek mit zehn Jahren Laufzeit wählt, kann er die aktuell tiefen Zinsen für die nächsten zehn Jahr anbinden und die Finanzierungskosten genau budgetieren. Allerdings ist Ihr Sohn damit auch langfristig gebunden. Ein vorzeitiger Ausstieg ist teuer. Bei einer Geldmarkthypothek – also einer Saron-Hypothek – kann er kurzfristig von eher noch tieferen Sätzen profitieren, muss aber das Zinsänderungsrisiko tragen. Würden die Zinsen plötzlich stark ansteigen, schlägt dies gleich auf seine Hausfinanzierungskosten durch. Kurzfristig rechne ich weiter mit sehr tiefen Zinsen in der Schweiz. Sicher in diesem Jahr, aber wohl auch im nächsten Jahr werden die Zinsen hierzulande kaum gross ansteigen, da auch die Europäische Zentralbank signalisiert hat, dass sie die Zinsen bis 2022 tief lassen wird. Eine Garantie dafür gibt es nie.

Allerdings sprechen die hohen Schuldenberge der EU-Staaten gegen eine schnelle und starke Zinserhöhung, da für viele EU-Länder der Schuldendienst sehr teuer würde. Solange in Europa die Zinsen tief bleiben, dürfte auch die Schweizerische Nationalbank kaum an den Zinsen drehen. Eine Überlegung wert ist eine Kombination, indem Ihr Sohn zunächst eine Geldmarkthypothek wählt und dann im Falle einer Tendenz zu höheren Zinsen später in eine Festhypothek wechselt. Dies ist bei vielen Banken machbar. Auf jeden Fall rate ich Ihrem Sohn, Offerten von verschiedenen Banken, Versicherungen und Pensionskassen für die Hypothek einzuholen. Gerade Pensionskassen bieten zum Teil attraktive Konditionen, allerdings nur für Kreditnehmer mit einer guten Bonität, was bezogen auf die Eigenkapitalvorgaben bei Ihrem Sohn gegeben wäre.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

