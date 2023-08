Diebstahl bei der Fondation Beyeler – Kassiererin führte ein Luxusleben Die ehemalige Kassenleiterin der Fondation, der vorgeworfen wird, sie habe fast eine Million Franken für sich abgezweigt, setzt vor Gericht auf eine Strategie des Schweigens. Markus Wüest

Das Kassenhäuschen der Fondation Beyeler in Riehen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Im Juni 2019 stellte die ISS Facility Services eine ihrer Mitarbeiterinnen frei. Die heute 54-Jährige war zu diesem Zeitpunkt Kassenleiterin bei der Fondation Beyeler in Riehen. Nach einem Anfangsverdacht Ende Januar desselben Jahres hatte die ISS – die im Auftrag der Fondation den Aufsichts- und den Kassendienst dort übernimmt – vorsichtig erste Abklärungen getroffen und war schliesslich zur Überzeugung gelangt, dass die Frau sich unrechtmässig bereichert hatte.

Heute begann vor dem Strafgericht Basel-Stadt der Prozess gegen die Frau. Ihr wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, mindestens 986’126 Franken abgezweigt zu haben. Doch erst im Rahmen der Verhandlung kristallisierte sich heraus, wie man der Angeklagten auf die Schliche gekommen war und wie dieser bis auf den letzten Franken genaue Deliktsbetrag zu erklären ist.

Der erste Zeuge, den das Dreiergericht unter der Leitung von Gerichtspräsidentin Marcia Stucki geladen hatte, war die entscheidende Person. Dank ihm flog die Sache überhaupt auf. Er war ebenfalls Kassenmitarbeiter. Weil das neue Kassensystem ab Herbst 2018 auch über eine Art Archivfunktion verfügte, fiel ihm auf, dass Stornierungen unter seinem Namen gemacht worden waren, die eindeutig nicht von ihm stammten.

Direkt in Zürich Hilfe gesucht

«Ich habe eine hässliche Handschrift», sagte der Mann vor Gericht treuherzig. «Und zudem habe ich nie einfach nur ‹kein Ticket› als Erklärung hingeschrieben.» Er habe weitere auffällige Stornos gefunden und «Angst gekriegt». Angst, dass ihm etwas vorgeworfen werden könnte, was er nicht getan hatte. Weil er aber ahnte, wer diese Stornos gefälscht haben könnte, überging er seine Chefin, überging er überhaupt die ISS in Basel. Er meldete sich direkt bei der Personalkommission der ISS am Hauptsitz in Zürich. Von dort wurde er an die zuständige Person weitergeleitet, die der Sache auf den Grund ging.

Ohne die verdächtigte Kassenleiterin einzubeziehen, begann man bei der Aufsicht im Museum darauf zu achten, wie viel Nottickets ausgestellt wurden. Und ob es einen Zusammenhang gab zwischen der Verwendung dieser Nottickets und der Person, die gerade Kassendienst hatte.

Als sich der Verdacht so weit erhärtet hatte, stellte man die Kassenleiterin zur Rede. Die Angeklagte erinnerte sich heute Mittwoch vor Gericht: «Ich wurde am Ende des Tages ins Büro geholt. Das Gespräch dauerte eine Dreiviertelstunde. Man warf mir vor, 60’000 Franken abgezweigt zu haben. Ich solle ein Schuldeingeständnis unterschreiben. Das tat ich nicht. Man stellte mich frei.»

Regelmässig Geld aufs Konto – neben dem Lohn

Mit dem Beginn der ab Ende Januar 2020 eingeleiteten Strafuntersuchung erhielt die Staatsanwaltschaft Zugriff auf die Konten der Angeklagten. Und so kam man, laut Staatsanwalt Karl Aschmann, auf den Deliktsbetrag. Mit einer einfachen Rechnung: Neben dem ordentlichen, monatlichen Lohneingang von rund 4000 Franken liessen sich regelmässig weitere Bargeldeingänge feststellen. Mehrere pro Monat. Im Jahr 2015 beispielsweise flossen neben 43’900 Franken Salär auch 140’000 Franken auf ihre Konten.

Die Staatsanwaltschaft zählte aber – laut eigener Darstellung – eher konservativ zusammen. Trotzdem steht nun in der Anklageschrift ein Betrag von fast einer Million Franken. Woher diese regelmässigen Bargeldeinlagen stammten, wollte die Angeklagte trotz mehrfacher Nachfrage der Gerichtspräsidentin nicht verraten. «Zum Geld sage ich nichts», lautete ihre Standardantwort.

Überhaupt: Offenbar war es die Strategie ihres Verteidigers Alex Ertl, wenn immer möglich auf Aussagen zu verzichten. Die Beschuldigte gab zwar zu ihrer Person und ihrem Lebensweg Auskunft. Sie verriet auch, was sie heute arbeitet und wie es ihr geht, nur zu den ihr vorgeworfenen Tatumständen wollte sie partout nichts sagen.

Reisen und Kleider

Aus der Befragung durch Marcia Stucki wurde immerhin klar, wozu die Angeklagte das Geld verwendet hatte: Reisen und Kleider. Dazu ist ungeklärt, weshalb sie in den elf Jahren, in denen sie bei der Fondation an der Kasse sass, vier Autos gekauft hat.

Ferien oder verlängerte Wochenenden auf Ibiza, in Marbella, Hamburg, Sölden, Kitzbühel und andernorts; zum Teil Reiseausgaben von rund 2300 Franken pro Monat fielen Stucki auf. Ausgaben in Modeboutiquen zwischen 2018 und 2019 in der Höhe von 14’000 Franken. «Wie können Sie das erklären?» – «Zum Geld sag ich nichts.»

Karl Aschmann forderte in seinem Plädoyer eine Verurteilung gemäss seiner Anklageschrift. Also wegen gewerbsmässigen Diebstahls, mehrfacher Veruntreuung, mehrfacher Urkundenfälschung und gewerbsmässiger Geldwäscherei. Er verlangte eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Die Fondation als Zivilklägerin verlangte Schadenersatz für die entgangenen Einnahmen.

Verwirrende Strategie

Alex Ertl, der zu Prozessbeginn versucht hatte, mit verschiedenen Anträgen das Verfahren zu verlängern, damit aber komplett abgeblitzt war, setzte in seinem Plädoyer auf eine verwirrende Strategie: Er argumentierte mit der Einführung eines neuen Kassensystems bei der Fondation im Herbst 2018. Erst ab da seien überhaupt Tricks mit den Notfalltickets und Stornos möglich gewesen. Er machte geltend, seiner Mandantin sei maximal eine Schadenssumme von 5320 Franken nachzuweisen.

Doch statt dieser Strategie zu trauen – die Staatsanwaltschaft verlässt sich tatsächlich weitgehend auf Indizien –, fand er es doch nötig, auf die Jahre zuvor einzugehen. Er zauberte die Theorie aus dem Hut, ein unbekannter Gönner habe über all die Jahre in unregelmässigen Abständen seiner Mandantin Geld zugesteckt. Am Ende eines langen, arg holpernden Vortrags forderte er, die Frau sei wegen Veruntreuung zu 24 Monaten bedingt zu verurteilen. Alle anderen Tatbestände bezeichnete er als nicht erstellt.

Das Urteil wird am Freitagnachmittag eröffnet.

