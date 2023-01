Paulina Szczesniak: Manchmal bekomme ich Gespräche von Menschen um mich herum mit. Was ich dann höre, lässt mich an der intellektuellen Fortgeschrittenheit der menschlichen Rasse zweifeln: «Ich säg immer: Es chunnt, wies chunnt.» – «Ja, ja, so isch es doch.» – «Mer muess es halt näh, wies isch.» – «Ebe, gäll.»