In Ihrem Lebenslauf steht, Sie seien Schauspielerin, Sängerin, Texterin, Sprecherin, Regisseurin und Tänzerin. Was machen Sie am wenigsten gern?

Ich mache eigentlich alles mega gern. Okay, mit dem Texten plage ich mich am meisten. Das Kreieren ist immer ein Chnorz. Dafür braucht man eben Heureka.