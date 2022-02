Grosses Interview mit dem ZKB-Chef - «Ich bin dann wieder der Mensch Scholl. Mission Completed.» 

Der abtretende CEO der ZKB zieht Bilanz: Wie er die Bank aus den roten Zahlen hielt. Warum er in Zürich mehr Hochhäuser sehen will. Und weshalb er Stripclubs meidet.

Martin Scholl, Sie haben Ihre ganze Karriere bei der ZKB verbracht. Haben Sie nie das Bedürfnis verspürt, auszubrechen?

Ich habe 1977 hier angefangen, aber ich war auch in Genf, und ich war für den Bankverein in New York …