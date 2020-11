Jede Woche beantworten Personen, die in Zürich etwas bewegen, unseren Fragebogen und verraten uns, was die Stadt für sie ausmacht. Heute: Schauspieler Alireza Bayram.

Über die Mietpreise. Vor allem, wenn ich höre, dass es in anderen Teilen der Schweiz anders ist.

Worüber nerven Sie sich in Zürich am meisten?

Ihr Lieblingsort?

Der ist von meiner Laune abhängig. Ich habe viele Lieblingsorte und Quartiere und finde es immer wieder erstaunlich, wie die Vibes von Kreis zu Kreis unterschiedlich sind. Bis vor kurzem wohnte ich im Kreis 6 bei der Kronenwiese. Es fühlte sich dort so warm und gemütlich an: viele Familien, der Schindlergut-Park, der Letten. Jetzt lebe ich im Kreis 4 und nehme Baustellen, die Hardau-Häuser und eine durchmischte Bevölkerung wahr – was auch schön ist.