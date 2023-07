Vater der Atombombe – «Ich bin der Tod geworden, der Zerstörer der Welten» Robert Oppenheimer erschuf 1945 die erste Nuklearwaffe. Was der US-Physiker nicht wusste: Die Nazis hatten ihre Entwicklung zu jenem Zeitpunkt längst eingestellt. Das ist seine Geschichte. Reymer Klüver

Er brachte den Menschen die Atombombe: Der «amerikanische Prometheus», so nannte ein Biograf Robert Oppenheimer, nach dem griechischen Titanen, der den Menschen das Feuer brachte. Im Bild ist Oppenheimer in einer Diskussion mit Albert Einstein zu sehen. Foto: Corbis, Getty Images

Baudelaire hat er gelesen in den Stunden zuvor. Schwarzen Kaffee getrunken. Sich eine Zigarette nach der anderen gedreht. Die letzten Sekunden aber scheint Robert Oppenheimer kaum mehr zu atmen. Der Countdown läuft. Die klaren, blauen Augen starren ins Leere. Dann schliesst er sie. Er liegt flach auf dem Boden direkt neben dem Kontrollzentrum, 10 Kilometer von «Punkt Zero» entfernt, dort, wo die Bombe auf einem Holzgerüst installiert ist. In der Wüste von New Mexico herrscht noch tiefe Nacht.