Sie haben uns im «Züritipp» durchs Jahr begleitet. Jetzt haben wir Menschen aus Kultur, Kunst, Mode und Gastronomie gefragt: Was war für Sie in Ihrer Tätigkeit ein Glücksmoment?

«Ich bin einfach platt, gerührt und zutiefst dankbar, dass Heidi Klum in mein Leben getreten ist»

«Als ich davon erfuhr, dass es mir mit Unterstützung anderer gelang, den Playoff-Modus in der Super League zu verhindern, war ich in den Bergen mit meiner Freundin und Freunden. Die sind alle nicht fussballinteressiert, und ihre Euphorie war darum nicht riesig. Meine schon!»

«Bei einer meiner Führungen als Nachtwächter trat eine Frau auf uns zu und fragte, ob wir ihren Garten sehen wollten. Er lag hinter einer Häuserzeile in der Altstadt und war in seiner Ausdehnung geradezu riesig. Eine versteckte Landschaft, die wir exklusiv an diesem Abend bestaunen konnten und die auch mir, als Züri-Kenner, gänzlich unbekannt war.»

Martin Harzenmooser (58), Nachtwächter