Pflichtbewusster Politiker – «Ich bin kein Streber» SVP-Nationalrat David Zuberbühler hat in den drei vergangenen Jahren keine einzige Abstimmung im Parlament verpasst. Ganz im Gegensatz zu Parteikollege Roger Köppel. Chris Winteler

SVP-Nationalrat David Zuberbühler: Gmögiger Appenzeller, bodenständig und pflichtbewusst. Foto: PD

«Sie rufen sicher an, weil ich der Streber der Nation bin», sagt David Zuberbühler prompt. Der Streber im Bundeshaus – diesen Titel muss er sich gefallen lassen, seit der «Blick» diese Woche publik machte, welche Parlamentarierinnen und Parlamentarier seit den Wahlen 2019 am häufigsten und welche am seltensten im Rat fehlten. David Zuberbühler, SVP-Nationalrat aus Appenzell Ausserrhoden, führt die Liste der «Top 10 der Anwesenden» an. An keinem Sessionstag hat er gefehlt, keine der 3925 Abstimmungen hat er verpasst. Als Einziger.