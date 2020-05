Kopf des Tages – «Ich bin keine Rassistin» Amy Cooper hetzte wegen einer Bagatelle einem Afroamerikaner die Polizei auf den Hals. Nun ist sie ihren Job los und tut sich selber leid. Meinung Michèle Binswanger

«Ich werde von einem schwarzen Mann bedroht»: Amy Cooper. Videostill

Es war Tierliebe, welche die zwei höchst unterschiedlichen Menschen am Montagmorgen in den Central Park führte. Doch als sich die Wege der beiden zufällig in einem abgelegenen Sektor des Parkes kreuzten, resultierte die Begegnung in Hass. Der Mann forderte die Frau auf, ihren Hund anzuleinen, sie weigerte sich, worauf er begann, die Szene zu filmen. Und ihre Reaktion ist so niederträchtig, dass es wirkt wie ein Brennglas auf den unterschwelligen Rassismus, von dem die amerikanische Gesellschaft nach wie vor durchwirkt ist.