Kolumne Nina Kunz - Ich bin müde!

Was mich, wie wohl alle auf der Welt, gerade sehr beschäftigt, ist: Omikron. Natürlich würde ich nie etwas über dieses Wort an sich schreiben. Aber ich finde es interessant, was diese Mutation mit meinem subjektiven Empfinden der Pandemie macht. Es fühlt sich nämlich ein bisschen so an, als würde meine Laune von einem Lastwagen platt gefahren.

Und das finde ich, um ehrlich zu sein, nicht ganz einfach auszuhalten. Schliesslich habe ich in den letzten zwanzig Monaten so ziemlich jede Gefühlsregung mit dieser Pandemie mitgemacht: Angst, Aufregung, Lethargie, Ohnmacht, Kummer, Wut, Akzeptanz, Gleichgültigkeit. Doch nun spüre ich an manchen Tagen einfach diesen riesigen Impuls von: Ich habe keinen Bock mehr. Es ist nicht Pessimismus. Und es ist auch nicht Hoffnungslosigkeit. Es ist eher sowas wie die kleine Cousine der Hoffnungslosigkeit.