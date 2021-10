Interview mit neuem FDP-Präsidenten – «Ich bin nicht einfach der notorische Rechtsausleger»

Aha, so ein Interview ist das also.

Vieles! Ich will oft etwas schnell ans Ziel kommen. Dabei fehlt es mir manchmal an der Sensibilität, alle Leute abzuholen und mitzunehmen. Ich bin aber lernfähig!

Und was können Sie nicht so gut?

Ja, das ist mir bewusst. Darum kandidiere ich im Team mit diversen Vizepräsidentinnen und -präsidenten. Das ist nicht einfach more of Thierry. Wir haben verschiedene Stärken und Schwächen, wir ergänzen uns gut.

Nein, die kann man nicht teilen. Am Schluss habe ich die Verantwortung – vor allem, wenn es nicht gut läuft. In unserem Modell geht es mehr um die gegenseitige Unterstützung und Beratung. Es soll ähnlich wie eine Geschäftsleitung funktionieren, wo ich als Präsident der Primus inter Pares bin.

Zum neuen Präsidenten gewählt werden Sie am Samstag. Was haben Sie mit dem Freisinn vor?

Was wollen Sie organisatorisch anpassen?

Ich habe drei strukturelle Ziele: Mehr Leute sollen in die strategische Führungsarbeit der Partei eingebunden werden. Unsere Aushängeschilder sollen in der Öffentlichkeit sichtbarer sein. Zudem strebe ich eine engere Koordination an zwischen Parteivorstand und Fraktion. Wenn die Fraktion besser in die Parteiführung eingebunden ist, wenn die Leute dort mehr strategische Verantwortung übernehmen, erreichen wir eine grössere Einheitlichkeit im Auftritt.