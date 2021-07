Exploit der Schweizer Schwimmer - «Ich bin nicht ihr Daddy, aber ich gebe ihnen gerne Tipps»

Exploit der Schweizer Schwimmer – «Ich bin nicht ihr Daddy, aber ich gebe ihnen gern Tipps» Die jungen Schweizer schwimmen in Tokio Rekord um Rekord. Das hat viel mit Jérémy Desplanches zu tun. Sie schuften im Sog des Genfers, der 2019 WM-Silber gewann. Monica Schneider

WM-Silber-Gewinner Jérémy Desplanches unterwegs im Olympiabecken in Tokio. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Genau das hatten sie gewollt. Mit der Staffel in den Olympiafinal und dort gegen die grössten und stärksten Schwimmnationen der Welt antreten: USA, Australien, Grossbritannien, Russland, gegen all die Länder, von denen man sagt, sie seien Mächte. Und die Schweiz also. Auf der Landkarte ein Winzling, im Schwimmen von ähnlicher Statur. Welch verwegene Ambition! Aber so denken Antonio Djakovic (18), Nils Liess (24), Noè Ponti (20) und Roman Mityukov (20) nicht. Sie sind gross und denken gross. Sie sind schnell und werden immer schneller. Das Quartett kennt derzeit nur den Vorwärtsgang.