Design-Legende Paul Smith im Gespräch – «Ich bin nicht modisch» Der britische Modeschöpfer Sir Paul Smith über den Unterschied zwischen Mode und Stil und wie man im Alter verliebt bleibt. Ulf Lippitz (Das Magazin)

Sechsundsiebzig Jahre alt und kein bisschen uncool: Paul Smith in seinem Studio in London. Bilder: Olivia Arthur/Magnum Photos/Keystone

Er hat wieder blendende Laune. Paul Smith tanzt beinahe die Stufen herunter, holt seinen Besuch im Londoner Hauptsitz vom Empfang ab, plaudert nebenher mit einer Angestellten («War das Ihr Sohn gestern? Gross geworden!») und erzählt begeistert von einem Schülerbesuch tags zuvor. Sechsundsiebzig Jahre jung ist er, die schulterlangen Haare sind grau geworden. Und trotzdem wird man bei ihm nie das Gefühl los, ein gross geratenes Kind vor sich zu haben.



Die Marke Paul Smith gründete er 1970, damals noch in seiner Heimatstadt Nottingham. Mittlerweile hat sie hundertdreissig Läden in über sechzig Ländern eröffnet, nimmt pro Jahr mehr als 160 Millionen Pfund ein und gehört zur kulturellen DNA Grossbritanniens. Der fünfzigste Geburtstag fiel wegen der Pandemie aus, die Firma hat einiges Geld verloren – doch Paul Smith scheint unerschütterlich froh gestimmt. Unser Treffen fand einige Tage vor dem Tod der Königin statt, die ihm 1994 den Ehrentitel eines CBE, «Commander of the Order of the British Empire», verlieh.