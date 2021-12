Neues Album von Mario Batkovic – Er startet mit dem Akkordeon durch – bis nach Hollywood Erst war die Schweiz nicht bereit für die Musik von Mario Batkovic. Nun darf er sich offiziell Hollywood-Komponist nennen. Sein neues Album ist der Wahnsinn. Martin Burkhalter

Mario Batkovic will nicht mehr nur auf sein Akkordeon reduziert werden. Foto: Raphael Moser

Ruhe kennt dieser Mann nicht. In Mario Batkovics Kopf arbeitet es unablässig. Das merkt man schon nur daran, wie er jetzt durch sein Atelier streift, die Stirn in Falten gelegt, immer wieder nach einem der zahlreichen Instrumente greift und wild drauflos erzählt.

Dabei sprudeln die griffigen Sätze nur so aus ihm heraus. Sätze, die eine ganze Menge über ihn aussagen. Zum Beispiel: «Ich setze nur Töne in die Welt. Töne sind mein Glaube und meine Sprache, ich klebe an ihnen.» Oder: «Ich bin nie zufrieden, nie glücklich. Ich habe Glücksmomente, ja. Aber eine richtig tiefe Zufriedenheit, die kenne ich nicht. Ich sehe immer nur, wie man etwas noch besser machen könnte. Heute weiss ich, das ist mein Antrieb.»