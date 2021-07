Nicola Spirig vor dem Olympiastart – «Ich bin nochmals so fit, wie ich es sein wollte» Einst half der Triathletin ein Küchenbrettchen, jetzt ein Hitzezelt. Mit 39 Jahren startet Nicola Spirig zu ihrem letzten Einzelrennen bei Olympia und weiss: So erfahren wie sie ist keine. Monica Schneider

«Ich muss nicht mehr», sagt die bereits zweifache Medaillengewinnerin Nicola Spirig – trotzdem wird sie in Tokio voll angreifen. Foto: Keystone

Es ist definitiv ein Kurztrip. Nicht zu vergleichen mit der Reise nach Rio vor vier Jahren oder auch London, die Spiele, die Nicola Spirigs Leben und Karriere in neue Bahnen lenkten. Die Olympiasiegerin von 2012 ist erst am späten Freitagabend in Tokio gelandet, die Eröffnungsfeier war gerade im Gang. Und in der Nacht auf Dienstag (MESZ) schon findet ihr Rennen statt.

Natürlich, der Fahrplan ist coronabedingt so straff. Ein Vorbereitungscamp in Südkorea zur Akklimatisation an Hitze und Feuchtigkeit, wie sie sich das gewünscht hatte, war nicht möglich. Spirig hat deshalb bis zuletzt in St. Moritz trainiert, wo sie wöchentlich mehrmals in einem Hitzezelt bei 32 Grad und 75 Prozent Luftfeuchtigkeit auf die Velorolle stieg. Sie sagt unaufgeregt: «Wir wollten keine unnötigen Risiken eingehen, das haben wir vor Rio schon so gemacht.»