Tod indigener Kinder - «Ich bin schockiert und beschämt»

Abt Urban Federer, was haben die Leichenfunde bei katholischen Internaten in Kanada bei Ihnen ausgelöst?

Das kann aber auf Ihren Orden zurückfallen. Gemäss dem Historiker Manuel Menrath haben damals auch Schweizer Benediktiner und andere Ordensleute von den USA aus in den kanadischen Residential Schools gewirkt.

Davon weiss ich nichts, ob auch Schweizer Benediktiner dort unterrichtet hatten. In den USA war das der Fall, ja. Am bekanntesten ist der Einsiedler Benediktiner Martin Marty. Er hat von unserem Tochterkloster St. Meinrad in Indiana aus unter den Indigenen missioniert. Ich selber habe 1993/94 in St. Meinrad studiert. Damals war aber von dieser Zwangsmissionierung in Schulen nicht die Rede. Das wurde mir erst durch das Buch «Mission Sitting Bull» des Historikers Manuel Menrath bewusst.