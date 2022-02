Brief aus dem Silicon Valley - Ich bin verrückt nach Schnee

Hätte man mich vor zehn Jahren gefragt, welche Website ich am häufigsten besuche, hätte meine Antwort gelautet: www.snow-forecast.com. Das ist ein Dienst, der detaillierte Schnee- und Wetterprognosen zu Wintersportgebieten in aller Welt bereitstellt. In der Schweiz kann man für 223 Destinationen nachlesen, wie hoch die Schneedecke im Tal, an der Mittelstation oder auf dem Gipfel ist, wie kalt es werden soll, wie es mit der Luftfeuchtigkeit aussieht oder wie viel es schneien wird.