Maulkorb für FCB-Trainer – «Ich bitte um Verständnis» Am Tag nach der Freistellung von Valentin Stocker spricht Ciriaco Sforza zu den Medien. Doch zur Freistellung seines Captains darf der FCB-Trainer nichts sagen. Dominic Willimann

Der Trainer musste schweigen – obwohl man von Ciriaco Sforza gerne mehr über die Beweggründe für Valentin Stockers Beurlaubung erfahren hätte. Foto: Christian Merz (Keystone)

Die Medienrunde ist ungewohnt gross. Klar, es ist ein Spiel Zweiter gegen Ersten, das am Mittwoch im St.-Jakob-Park ansteht. Basel gegen YB. Doch zwischen diesen beiden Super-League-Teams liegen zurzeit 19 Zähler und somit Welten. So interessiert vor dem dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison der zwei besten Schweizer Teams der jüngsten Vergangenheit vor allem eines: Weshalb ist Valentin Stocker nicht mehr Captain beim FC Basel und vor allem: Weshalb ist der 32-Jährige, der mit Rotblau total zehn Titel feierte, vorübergehend beurlaubt worden?