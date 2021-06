Haben Sie den Optimismus, mit dem Sie Ihren Job antraten, trotz Krise bewahrt?

Beim Ferienwohnungsvermittler Interhome verzeichnen wir in der Schweiz seit Monaten hervorragende Buchungszahlen. Mit Hotelplan Suisse sicherten wir uns als erster Schweizer Reiseveranstalter Flugkontingente. Aktuell verarbeiten unsere Veranstalter bei Badeferien am Mittelmeer und bei Ferien in Ferienwohnungen deutlich mehr Buchungen pro Tag als 2019. Insofern bin ich nach wie vor sehr optimistisch für unser Geschäft.