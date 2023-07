Liebespaar dank des Züri-Fäscht – «Ich dachte, dass ich sie nicht mehr finden würde» Genau vor 25 Jahren hatten Tamara und Marius Strebel am Züri-Fäscht ihr erstes Date. Im Getümmel verloren sie sich fast – Handys hatte man damals noch nicht dabei. Das ist ihre Geschichte.

Sepinud Poorghadiri

Am Steg des Bürkliplatzes lässt das Ehepaar Strebel die letzten 25 Jahre Revue passieren. Foto: Sabina Bobst

Ohne das Züri-Fäscht wären die beiden vielleicht nicht zusammen. Vor 25 Jahren hatten Tamara und Marius Strebel ihr erstes Fest am Züri-Fäscht 1998. Jetzt sind sie verheiratet und haben drei Kinder. In einem Gespräch reden sie über ihre Geschichte als Paar und die Rolle des Züri-Fäscht in ihrer Beziehung.

Es ist kurz nach 20 Uhr am Dienstagabend dieser Woche. Tamara und Marius Strebel sitzen am Steg des Bürkliplatzes und blicken auf den See. Direkt hinter ihnen laufen schon die ersten Vorbereitungen für das Züri-Fäscht.



Die Strebels zog es damals wegen des Züri-Fäscht nach Zürich. Stadtzürcher sind sie nicht wirklich, Tamara Strebel war wohnhaft in Winterthur, Marius Strebel am Greifensee. Kennen gelernt haben sie sich im Jahr 1998 mit 24 Jahren während der gemeinsamen Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Oerlikon. Dort, sagt Tamara Strebel, seien sie einander schon aufgefallen. An den Abschlussprüfungen desselben Jahres fragte Marius Strebel sie schliesslich, ob sie denn auch ans Züri-Fäscht gehen würde.

Bald darauf planten sie, sich dort mit Freunden zu treffen. 1,5 Millionen Personen besuchten das Fest in diesem Jahr. Geplant waren ein grosses Feuerwerk, eine Flugshow (damals noch mit Swissair-Maschinen) und Public Viewings der Fussball-Weltmeisterschaft 1998, die in Frankreich lief.

Mit dem PH-Abschluss in der Tasche trafen sich die beiden 24-Jährigen am Samstag, 4. Juli 1998, am Züri-Fäscht. «Ich war richtig nervös, es kribbelte schon den ganzen Tag bei mir», sagt Marius. Er reiste vom Greifensee an, Tamara von Winterthur. Abgemacht beim Bahnhof Stadelhofen, liefen sie zusammen zur Odeon-Apotheke, wo ihre Freunde bereits auf sie warteten. Die Gruppe lief für ein Konzert Richtung Landiwiese.

Die Quaibrücke am Züri-Fäscht 1998. Foto: Bildarchiv «Tages-Anzeiger»

Jedoch verloren sich Tamara und Marius wegen der vielen Besucher auf der Quaibrücke aus den Augen. «Es war so ein ‹Gestopfe› mit den Menschen, plötzlich sah ich Marius nicht mehr. Ich war da schon völlig verliebt in ihn, deshalb fand ich es total schlimm, dass er verschwunden war», sagt Tamara. Also probierte sie alles, um ihn wiederzufinden: Sie kletterte auf einen Markierungspfosten und hielt nach ihm Ausschau.

Auch Marius versuchte, sie wiederzufinden. «Ich dachte, dass ich sie wohl nicht mehr finden würde. Wir hatten damals keine Handys, man musste zusammenbleiben. Verloren war normalerweise verloren.»



Doch sowohl Marius als auch Tamara hatten nach einer Stunde dieselbe Idee. Beide wussten, dass die Odeon-Apotheke der letzte gemeinsame Treffpunkt war. Sie entschieden sich – gleichzeitig und unabhängig voneinander –, dort vorbeizulaufen. Das Wiedersehen war für beide eine grosse Freude. «Wir waren so erleichtert und verbrachten den ganzen Abend nur noch miteinander, denn wir wollten uns nicht noch einmal verlieren», so Tamara.

Sie tanzten den ganzen Abend, sahen sich zusammen das Feuerwerk an und besuchten die Achterbahnen an der Chilbi. Die ausgelassene Stimmung des Züri-Fäscht schaffte eine besondere Atmosphäre – für beide war bereits an dem Abend klar, dass die Verbindung, die sie zueinander spürten, eine aussergewöhnliche ist. «Bei anderen Bekanntschaften fühlte ich schon rasch eine Abneigung. Mit Marius war das nicht so. Ich habe darauf gewartet, mich gefragt, ob das Gefühl mal nachlässt. Aber dann war mal eine Woche rum, dann zwei – und es ist nicht passiert. Es war etwas viel Spezielleres.»

Nach 25 Jahren gehen die beiden als Ehepaar ans Züri-Fäscht. Foto: Sabina Bobst

Marius ist heute Primarschullehrer, Tamara ist Musikpädagogin. Auch haben sie drei Kinder, mit denen sie als Familien-Band gemeinsam musizieren. Vor allem verbindet das Paar nach zwei Jahrzehnten eine sehr tiefe Beziehung. «Wir sind ganz andere Menschen als noch 1998 am Züri-Fäscht», sagt Marius.



Das Stadtfest haben sie seitdem nicht mehr besucht – nach dem ersten Treffen folgte zwei Jahre später die Hochzeit, danach eine lange Auslandsreise nach Kuba und Peru.

Dieses Wochenende gehen sie zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder ans Züri-Fäscht, da sie jemanden aus dem Organisationskomitee persönlich kennen. Aufs Wochenende freuen sie sich schon sehr. «Ich will beim Grossmünster tanzen!», sagt Tamara. Auch steht das diesjährige Feuerwerk auf ihrer Liste. «Dieses Mal gehen wir aber nicht über die Quaibrücke», sagt Marius. «Nicht dass wir uns wieder verlieren!»

