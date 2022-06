Interview mit Zürcher Fotograf – «Ich drückte ab, wann immer ich einen Reiz spürte. Wie ein Paparazzo» Der Fotograf Francisco Paco Carrascosa veröffentlicht nach 14 Jahren den letzten Band seiner Fotobuch-Trilogie. Er fotografierte dafür bei Nacht und sammelte packende Eindrücke, die man sonst verschläft. Lea Schepers

Francisco Paco Carrascosa fotografiert Porträts, macht Reportagen, erfüllt Fotoaufträge. Daneben verfolgt er eigene Projekte. Foto: Silas Zindel

Seit 2008 macht Francisco Paco Carrascosa Bilder für seine Fotobuch-Trilogie. Deren letzter Band wurde nun veröffentlicht. Wie bereits bei den ersten beiden Bänden fokussierte sich der 64-Jährige auch in der letzten Serie auf ein bestimmtes Alltagsthema: Band eins («Johnnie Walker on the Beach») ist dem Menschen gewidmet. Band zwei («Black & White with Friends») folgt den Tieren und ihren Spuren in der Welt der Menschen. Im letzten Band («Jack Daniels and Mr Freud») legte Carrascosa den Fokus auf die Nacht und das Zwielicht. Er fotografierte hell erleuchtete Fenster, dunkle Gassen, leere Bahnhöfe und Menschen in Büroräumen. Es sind unerwartete, teils intime Eindrücke, die die Lebendigkeit der Nacht einfangen.