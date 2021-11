Streit um Bührle-Sammlung – «Ich fände es völlig unmoralisch, das Bild zurückzufordern» Seit Monaten steht das Zürcher Kunsthaus wegen der Bührle-Sammlung unter Beschuss. «Völlig absurd», sagt der legendäre Kunsthändler Walter Feilchenfeldt. Rico Bandle

«Es geht nur ums Geld»: Kunsthändler Walter Feilchenfeldt. Foto: Thomas Egli

Eigentlich könnte sich auch er als Bührle-Opfer aufspielen. Seine Eltern waren 1939 in der Schweiz gestrandet, durften als Flüchtlinge zwar hierbleiben, erhielten aber keine Arbeitsbewilligung. Als 1942 das Geld ausging, verkaufte sein Vater ein Gemälde von Henri de Toulouse-Lautrec via einen Kunsthändler für 45’000 Franken an den Waffenproduzenten Emil Georg Bührle (1890–1956).

Solche in der Not veräusserten Gemälde gelten heute vielerorts als «kontaminiert», häufig fordern die Nachkommen der einstigen Eigentümer eine Rückerstattung. Walter Feilchenfeldt käme das nie in den Sinn. «Das erhaltene Geld war für meine Eltern von existenzieller Bedeutung.» Sie seien Bührle dankbar gewesen.