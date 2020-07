So leben Zürcher Kreative: Rico Scagliola – «Ich fände mehr Diversität gut» Der Künstler verbringt gerne Zeit allein in seiner Wohnung – ausser in den letzten Monaten, als ihm sein Daheim aufs Gemüt schlug. Raphaela Haenggi

Für Rico Scagliola funktioniert das Daheim nur mit einem Draussen. Bild: Simon Schwyzer

Rico Scagliola beobachtet die Menschen in seinem Umfeld genau. Als Dozent lehrt der 35-Jährige im Bachelor Fine Arts an der ZHdK, mit Michael Meier arbeitet er seit über zehn Jahren im Duo. Im Fokus der Foto- und Videoarbeiten steht der individuelle Mensch im Gegensatz zum gesellschaftlichen ­Kollektiv. Die Ruhe, die es für diese kritische Auseinander­setzung braucht, findet Scagliola in seinem Daheim im Kreis 4.