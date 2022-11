Touristen-Drama in Mexiko-Stadt – «Ich fühle mich wie unter Drogen» Hat sie jemand vergiftet oder war es ein Unfall? Der Tod einer US-Touristin und ihrer Begleiter in Mexiko-Stadt ist rätselhaft – und sagt einiges aus über das Verhältnis zwischen reichen und ärmeren Ländern. Sandro Benini

Jordan Marshall, Kandace Florence und Courtez Hall: Sie wollten nur drei Tage in Mexiko bleiben. Foto: Von Angehörigen zur Verfügung gestellt

Bevor die 28-jährige US-Amerikanerin Kandace Florence stirbt, schreibt sie verzweifelte Nachrichten an ihren Freund. «Ich fühle mich wie unter Drogen. Als ob ich Ecstasy genommen hätte, aber das habe ich nicht.» Nach kurzer Zeit meldet sie sich erneut, diesmal aus der Wohnung, die sie in Mexiko-Stadt gemietet hat. Sie zittere am ganzen Körper.