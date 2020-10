Mit 42 Jahren in die Lehre – «Ich fühlte mich komplett wertlos» Fiona Link ist jung Mutter geworden, an einen Abschluss der Erstausbildung war danach nicht mehr zu denken. Nun absolviert die 42-Jährige die Lehre. Mathias Morgenthaler

Fiona Link hats geschafft: Mit 42 Jahren hat sie doch noch eine Lehrstelle gefunden. Foto: Nicole Philipp

An den ersten Tag der Mediamatiker-Lehre erinnert sich Fiona Link noch gut. Angespannt sei sie gewesen und unsicher, ob sie belastbar genug sei für eine solche Ausbildung. Und schräg sei es ihr vorgekommen, als 40-Jährige mit lauter 16-Jährigen in einem Schulzimmer zu sitzen und dem Frontalunterricht zu folgen. Doch trotz der seltsamen Situation war sie in erster Linie dankbar, mit über 40 Jahren doch noch eine Chance erhalten zu haben, eine Erstausbildung abzuschliessen.