Sie sagten dieser Zeitung einmal, Ihr Zuhause sei die Abflughalle des Flughafens …

... ja, so ist es – in den vergangenen Monaten war ich so gesehen nicht mehr daheim. Ich wohne in Melbourne, wo im Juli ein zweiter Lockdown verhängt wurde. Er wurde erst kürzlich ein bisschen gelockert, es gelten aber weiter strenge Ausgangsbeschränkungen. Ich sitze meistens zu Hause, sortiere meine alten Reisefotos und verfolge die Nachrichten zur Corona-Situation.