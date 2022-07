Arabische Schwarzweissfilme – «Ich gehöre nur mir selbst» Seit den Fünfzigerjahren sind gesellschaftskritische Filme in der arabischen Welt enorm populär: Frauen kämpfen für Gleichberechtigung und legen sich mit Männern an. Eine Kulturgeschichte der Geschlechterklischees. Dunja Ramadan

Alle in der arabischen Welt kennen Layla: Sie ist die Heldin des Klassikers «Al Bab al-Maftuh». Foto: IMDB

Layla lässt sich ungerne was sagen. Weder von ihrer Schulleiterin, die ihr ein Leben als Gebärmaschine schmackhaft machen will, noch von ihrem herrischen Vater, der auf ihre Teilnahme an einer Demo mit einer Ohrfeige ­reagiert, noch von ihrer Freundin, die einen alten Mann heiratet, nur weil er ihr ein Auto verspricht. Layla ist eine junge Frau aus der Kairoer Mittelschicht, sie glaubt an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, an Liebe auf ­Augenhöhe und vor allem an Freiheit, sei es die persönliche oder die nationale. Und sie lebt in den Fünfzigern. Ausgerechnet.