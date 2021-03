Die Schriftstellerin ruft sich am Platzspitz in Erinnerung, dass früher nicht alles besser war. Für den Blick zurück empfiehlt sie Gottfried Keller.

Ich glaube an die Zukunft, auch von Kunst und Kultur, nicht aber an den Nutzen von Voraussagen.

Was glauben Sie, wie die Pandemie das Kulturleben beeinflusst?

Welches Buch beschreibt Zürich am treffendsten?

Für alles, was war und ist: «Der grüne Heinrich» von Gottfried Keller und «Alles in Allem» von Kurt Guggenheim. Für alles, was ist und kommt: Die über hundert Schulhausromane und jene des Jungen Literaturlabors (JuLL) von über 1500 Zürcher Jugendlichen. Und: «Während wir feiern» von Ulrike Ulrich, der Roman wird übrigens bald von vielen Zürcherinnen und Zürchern gelesen, im Rahmen des Projekts «Zürich liest ein Buch».