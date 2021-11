Interview mit Roger Federer – «Ich glaube an diese Art von Wunder. Ich habe sie schon erlebt» 

«Ich glaube an diese Art von Wunder. Ich habe sie schon erlebt»

Foto: ATP Tour via Getty Images

«Meine Fans haben Besseres verdient.» Roger Federer will so nicht aufhören.

«Meine Fans haben Besseres verdient.» Roger Federer will so nicht aufhören.

Weil schon wieder viel Zeit vergangen ist und er das Gefühl hatte, es werde etwas gar wild spekuliert über ihn, griff Roger Federer zum Telefon: «Ich musste mal wieder sagen, wie es wirklich um mich steht.» Zwischen einer Reha-Einheit und der Behandlung bei seinem Physiotherapeuten Dani Troxler meldet sich der Baselbieter, um sein Herz und seine Gesundheitsakte zu öffnen. Aus dem 40-minütigen Gespräch geht hervor, dass die erzwungene Untätigkeit die grosse Stärke Federers nicht gebremst hat: seinen Optimismus.

Die Tenniswelt spekuliert, wann Sie zurückkehren, ob man Sie bereits am Australian Open wieder sieht. Was ist der Stand der Dinge?

Die Wahrheit ist, dass ich unglaublich überrascht wäre, wenn ich in Wimbledon (ab dem 27. Juli 2022) schon wieder spielen würde. Australien kommt überhaupt nicht infrage. Das ist aber auch keine Überraschung für mich. Bereits vor der Operation wussten wir, dass danach eine monatelange Pause nötig würde. Ich wollte den ersten grossen Check-up der Ärzte abwarten, bevor ich mich öffentlich äussere, und der war nun sehr ermutigend. Ich habe einen längeren Rehabilitationsprozess begonnen, in den ich mein ganzes Herzblut stecke. Es ist nun einmal so, dass die Situation nicht mit der von 2016 zu vergleichen ist. Ich muss geduldig sein, meinem Knie Zeit geben, damit es sich zu 100 Prozent erholen kann.